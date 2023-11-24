Украина предприняла одну из крупнейших атак на Крым

Виктор Орлов.  
24.11.2023 11:47
  (Мск) , Севастополь
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ВСУ-убийцы, Дзен, Крым


Минувшей ночью Украина предприняла одну из крупнейших воздушных атак на Крым – над самим полуостровом и на подлете к нему в Херсонской области в общей сложности было сбито 35 беспилотников ВСУ, сообщает отслеживающий военную активность канал «Треугольник».

«Противник предпринял одну из крупнейших за время СВО попыток воздушного нападения на Крым и Приазовье. Над территорией Херсонской области и Северного Крыма средставими ПВО и РЭБ были сбиты и перехвачены десятки беспилотников. Наши военные специалисты отработали на отлично», – подтверждает херсонский губернатор Владимир Сальдо.

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Минувшей ночью Украина предприняла одну из крупнейших воздушных атак на Крым – над самим...

Минувшей ночью временно перекрывался Крымский мост, а в жители Джанкоя проснулись от громких звуков работы ПВО.


«Я со счета сбилась сколько раз ПВО отработало… также ощущение, что вот совсем рядом, весь дом трясётся», – прокомментировала Ева Гаджиева в городском паблике.

Одновременно с Крымом Украина попыталась атаковать и Волгоградскую область – там перехвачены три БПЛА.

«И если с Крымом все достаточно предсказуемо в части приграничной территории, то с Волгоградской областью – достаточно редкое событие.  При этом аэропорт Волгоградской области – работает, например, в отличии от краснодарского», – комментирует обозреватель Андрей Гусий.

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