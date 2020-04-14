Украина представляет собой один большой неуправляемый Чернобыль – эксперты

14.04.2020, Москва, Максим Карпенко

Украина превратилась в государство, представляющее миру прямую радиактивную угрозу, и свидетельство тому – пожар в Чернобыльской зоне отчуждения, который не могли потушить 10 дней, пока не пошел дождь.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

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«За это напрямую отвечает правительство и президент Украины, потому что горел радиактивный лес, пожар приближался к хранилищу отходов. Ситуация – ЧП, и в этих условиях, безусловно, Украина является одним из мощных источников экологического и радиационного загрязнения.

В этих условиях украинская власть демонстрирует полный непрофессионализм, неспособность взять ситуацию под контроль.

Но мы не должны этому удивляться, потому что весь украинский проект – это один большой фейк, которому скоро будет 30 лет. Киевский режим готовит нам второй мини-Чернобыль», – заявил Коротченко.

В свою очередь киевский политолог Александр Семченко считает ситуацию в Чернобыле поводом для отставки главы МВД Арсена Авакова.

«Только когда все СМИ начали писать о пожаре в зоне отчуждения, начали что-то делать. Вопрос даже не в том, что президент не отреагировал сейчас, а в том, что президент не в состоянии выстроить государственную машину так, чтобы она работала как надо.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям подчинена министерству внутренних дел. Министр внутренних дел находится на своем посту уже седьмой год. Нынешний президент подтверждал свое доверие этому министру.

Может, пора бы Арсену Авакову ответить за срыв работы буквально по всем направлениям – всего, что касается работы Министерства внутренних дел?» – возмущен Семченко.