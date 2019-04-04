Украина прекращает свое существование

04.04.2019, Киев, Максим Карпенко

Будущая украинская власть должна сформировать видение будущего государства, отказавшись от призвания быть «островком американских интересов» на евразийском пространстве.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил украинский политолог Кость Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы переживаем сегодня смерть проекта УССР. Украинская Советская Социалистическая Республика, которая уже 28 лет умирает. Она живет, она сформировалась, сформировались границы современные Украины. Они сформировались в условиях УССР, как и административные границы, а не национальные. Мы их унаследовали, и на них акцентируем внимание. Отношения, основные институты сформировались в условиях УССР и частично подкорректировались в 96-м”, – сказал эксперт.

По его словам, в условиях краха старой государственности должна сформироваться не страна, а новая государственность.

“И оно должно ознаменоваться новой Конституцией… Украине нужно сегодня задуматься, кем она будет дальше. Дело в том, что она может оказаться на обочине. Я не говорю, что ей сейчас надо идти к России – с Россией у нас очень много проблем и эти проблемы, дай Бог, за эти 10 лет решить. Но дело в том, что нужно думать, каким будет будущее Украины. Потому что, боюсь, судьбы единственного островка американских интересов на евразийском пространстве – не самая приятная перспектива», – заявил Бондаренко.