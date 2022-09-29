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Новости Украины

Украина прекратила консульское обслуживание своих граждан на территории Приднестровья.

Об этом в интервью телеканалу ТСВ рассказал министр иностранных дел ПРВ Виталий Игнатьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Главный вопрос, который у нас был к украинской стороне даже не материально-техническое содействие (здесь вполне мы справляемся своими силами), а оказание консульских услуг гражданам Украины, которые находятся на территории Приднестровья без необходимости выезжать на территорию Молдовы и отстаивать большие очереди. Время идет, у людей появляются новые потребности и обстоятельства. Пока, к сожалению, Украина не возобновила нормальный режим консульского обслуживания своих граждан. Я надеюсь, что эта задача будет решена. Мы на этом будем настаивать, потому что этого просят граждане Украины», – сказал Игнатьев.

По его словам, он ставил этот вопрос перед послом Украины в Молдове Марко Шевченко и спецпредставителем Украины в приднестровском переговорном процессе Юрием Клименко, однако реакции не было.

На территории Приднестровья находится 42 тысяч беженцев с Украины. Кроме того, 100 тысяч жителей республики имеют украинское гражданство.