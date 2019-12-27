27.12.2019, Киев, Игорь Петров
 
economics, Общество, Политика, Россия, Сельское хозяйство, Украина
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Украина превращается в аграрное захолустье Африки и Польши – эксперт

Украина все больше зависит от импорта аграрной и продовольственной продукции и не может конкурировать с ближними соседями и дальними странами по ценам целого ряда продуктов.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил глава Союза украинского селянства Иван Томич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наверное, впервые в новой истории Украины мы развернули аграрный и продовольственный сектор в самой большой зависимости от импорта.

Мы сегодня импортируем картофель у наших ближних и дальних соседей, даже африканских стран, которые выручают Украину этим продуктом.

Мы сегодня завозим молочное сырье. У поляков молоко дешевле.

И глубина импортозависимости катастрофически нарастает по многим продуктам, особенно трудоемким – овощи, животноводческая продукция.

У нас, понятно, работает «конвейер» 4+1 зерновой группы – пшеница, кукуруза, соя плюс рапс и ячмень. Они экспортоориентированы», – заключил эксперт.

Напомним, ранее посол США в «незалежной» обещал украинцам скорое превращение их страны в «аграрную сверхдержаву».

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