Украина превращается в большое латиноамериканское гетто

25.06.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина рискует превратиться в подобие латиноамериканской страны с трущобами и гетто, куда боится зайти полиция.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, ситуация в стране ведет к тому, что на Украине все четче будут отделяться богатые и бедные кварталы.

«При нашей экономике – латиноамериканизация общественной жизни. Когда трущобы, бедность, наркоманские районы полностью, нищета, гетто городские, куда просто зайти нельзя будет. Полиция туда не заходит в некоторых процветающих городах, боится зайти туда. Или есть оазисы богатой жизни, а все остальное – это трущобы. Возьмите Рио-де-Жанейро.

Почему Венесуэла, при всем при том Мадуро не могут никак сбросить даже американцы? Потому что власть сделала все, чтобы беднота имела какой-то стандарт, потому что Венесуэла была буржуазным государством, нефть шла только в Америку и к этим богатым слоям. Пришел Чавес, это все похерил. Да, страна бедная, потому что под санкциями сидит, но беднота за него. Потому что никогда не было власти в Венесуэле, которая бы думала о бедных. Вот и у нас тоже государство должно думать, прежде всего о бедных. А оно думает о богатых…

Это все результат реформ, которые нам навязаны, потому что они нам противопоказаны и для нас контрпродуктивны», – заявил Карасев.