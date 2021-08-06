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06.08.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Галичина, Дзен, Донбасс, мова, нацизм, Общество, Политика, Россия, русофобия, Скандал, Украина
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Украина превращается в галичанские задворки бывшей Австро-Венгрии – политолог

Новости УкраиныУкраина превращается в провинциального потомка Австро-Венгерской империи, все больше отдаляясь от населения восточных областей...

Украина превращается в провинциального потомка Австро-Венгерской империи, все больше отдаляясь от населения восточных областей и перенимая традиции западных.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, прежний украинский литературный язык замещается западным диалектом, а страна все больше разделяется.

«Вы уже другие, потому что вы становитесь западно-украинцами, вы становитесь австро-венгерцами бывшими, так сказать. То, что было в начале 20-го столетия. И по экономике, кстати говоря, по всем параметрам – и по культурным параметрам, и так далее.

Вы что, не видите? Даже, посмотрите, украинский алфавит тоже меняется в сторону больше Западной Украины, потому что он «литературный». Этот язык Надднепрянщины, украинский язык – Полтавщины, Гоголя и так далее, он тоже уже «не совсем правильный». Это же главное.

Немцы объединялись – это была одна нация и два государства. В Корее тоже одна нация – два государства. И придет время когда-нибудь, они быстро объединятся, потому что по культурным, религиозным, историческим и другим основаниям они едины.

А у нас наоборот, одно государство и две нации уже, там, на Донбассе – нация. Мы своей политикой еще тут, на подконтрольных территориях можем это сделать», – предупредил Карасев.



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