Украина превращается в «голубой» Зе-огонёк

08.02.2021, Донецк, Алексей Муратов

Новости Украины

Зе-оккупанты Украины взращивают новое, инородное поколение страны, извращая истинные многовековые семейные ценности, насаждая новые – аморальные и асоциальные. После преступного майдана, украинцев быстро и бесцеремонно превращают в однополую массу, которая должна поклоняться ЛГБТ-идеологии.

Запад, напрямую курирующий деградацию украинского общества, делает ставку на искоренение славянских ценностей у жителей Украины и создание новой элиты в государстве: ещё более зависимой, жестокой и безнравственной.

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Об этом в своей колонке для «ПолитНавигатора» пишет руководитель исполкома ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов.

Очередная шокирующая новость на днях вновь потрясла украинское население: Центр общественного здоровья Минздрава Украины объявил десятимиллионный тендер на проведение исследований гомосексуальных отношений между мужчинами. Отмечается, что 10 миллионов гривен, предназначенные для этой «благой» цели, будут выделены не из украинского бюджета. Исследования среди мужчин-геев реализуются за счёт средств Центра контроля и профилактики заболеваний США.

Америка, положившая глаз на «голубых» украинских граждан с мужской внешностью, «беспокоится» о неконтролируемом росте ВИЧ-заболеваний, спровоцированных «толерантным» образом жизни. В Центре общественного здоровья подчеркнули, что такие исследования являются нормальной практикой и «неотъемлемой составляющей эпидемиологического надзора общественного здоровья».

Дикость подобных выходок Зе-оккупационной власти перешла границы разумного. Постмайданные чиновники Украины вплотную взялись за растление населения страны путём повсеместной ЛГБТ-пропаганды. Толерастия везде: на «голубых» экранах, в модных журналах, газетах, соцсетях и даже на улице, ведь во многих украинских городах на постоянной основе проходят гей-парады, охраняемые сотрудниками органов правопорядка.

Запад прививает украинцам чужие, нездоровые жизненные ценности, чтобы эффективно управлять населением. Ведь, по сути, пресловутые представители ЛГБТ – психически нездоровые люди, которые полны зависимостей и страхов. А страх – лучший способ манипулирования человеческим сознанием.

ЛГБТ-революция, которая происходит на Украине, напрямую связана с агрессией коллективного Запада по отношению к России, которая многие века славится крепкими традиционными семейными ценностями. Ведь семья – это мощь славянского народа, тыл и фундамент, на котором построена вся наша жизнь. Как известно из истории, наша сила – это враг Запада. Поэтому «партнёры» посягнули на святое – целостность и единство славян. Толерасты активно насаждают свою идеологию в постсоветских странах, которые в 1991 году были преступно оторваны от Российской Федерации.

Запад куёт на русских землях новую толерантную элиту, пытаясь поменять ментальный код народа-победителя. Под особым ударом сегодня находится украинское население, которому «из каждого утюга» талдычат о том, что состоять в рядах ЛГБТ – модно, свободно, по-европейски. На Украине запрещено говорить о том, что, попробовав «запретный плод западной пропаганды», человек перечёркивает свою жизнь.

Украинцы должны взять инициативу в свои руки, чтобы спасти себя и своих детей от пандемии гомосексуализма, которую Зе-марионетки стремительно и насильственно распространяют по всей стране. Только воссоединение с Родиной, с Россией, которая поддерживает традиционные семейные ценности, поможет излечить Украину, поражённую ЛГБТ-чумой.