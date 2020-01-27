Украина превращается в хутор

27.01.2020, Киев, Максим Карпенко

За последние пять лет Украина потеряла флагманы своей промышленности и планомерно превращается в сельскохозяйственное государство.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам бывшего чиновника, Запад не поможет Украине восстановить былую славу промышленного государства.

«Те, кто надеялся, что Запад нам поможет с инвестициями, с нашим технологическим развитием, с какой-то передачей технологий, он лишний раз видит, что да, как сказал когда-то посол Пайетт американский: «Мы видим вас как аграрную державу. Вот, пожалуйста, двигайтесь по этому пути».

Если это наш выбор, то мы утратим постепенно – уже утратили очень многие предприятия. Утратили судостроение, утратили то же предприятие «Заря-Машпроект», производитель газотурбинных двигателей, утратили объединение имени Фрунзе, фактически крупнейшее машиностроительное предприятие. То есть те, кто был флагманами украинской промышленности, за последние пять лет либо прекратили работу, либо прекратят ее в ближайшее время», – заявил Суслов.