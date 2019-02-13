13.02.2019, Киев, Игорь Петров

На Украине происходит демонтаж социального государства и усиление радикального национализма.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил украинский философ и политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы встречаем выборы в обстановке контрреволюционных настроений и планов украинской политической элиты отношении той повестки, с которой началась революция в Украине как часть глобальной шестой революции. В целом Украина несмотря на пафос и гордость революции сейчас превращается в контрреволюционную нацию в европейском социальном революционном процессе. Украина становится источником угрозы войны, холодного раскола.

Это усиливает корпоративные режимы, сдерживает социальный протест. В Украине демонтируется социальное государство, что только усиливает позиции сторонников корпоратизации в ведущих странах Европы. В Украине укрепляется агрессивный национал-патриотизм, что является аргументом и для радикальных европейских консервативных кругов», – сказал Ермолаев.