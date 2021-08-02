Украина превращается в полигон для испытания американского оружия – подполковник СБУ

02.08.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Кабинет министров Украины согласился, что на территории страны будет испытываться американское оружие.

Об этом в эфире интернет-канала Topinform заявил бывший сотрудник СБУ, подполковник Владимир Мулык, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

По информации Мулыка, на анонсированной встрече президентов США Джо Байдена и Украины Владимира Зеленского будут подписаны документы, согласно которым на территории страны возможны испытания американского оружия.

«Я посмотрел анонсированный Кабинетом министров договор, протокол о сотрудничестве с американцами. Там четыре пункта фактически говорят о том, что на территории Украины будет разрабатываться, изучаться оружие, РЭБы и так далее. Мы – полигон. Сегодня Кабмин написал документ, в котором сказал, что: «Американцы, мы согласны быть полигоном, испытывать все и давать всю информацию. Вы даете нам финансирование, деньги на это дело, а мы вам – наработки, и вы тут у нас тренируетесь на кошках», – сказал экс-подполковник СБУ

«И это все Зеленский на встрече с Байденом будут подписывать. Это только то, что известно… К нам переходит роль, которая была в свое время уготована Афганистану, Ближнему Востоку, где учились на тех же мусульманских и арабских «кошках», как их называли наши западные партнеры. Теперь они на славянских поучиться немножко, как они реагируют на это. То есть, мы сегодня будем выполнять роль афганских и остальных «братьев» в этом отношении», – заявил Мулык.