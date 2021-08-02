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02.08.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Дзен, Политика, США, Украина
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Украина превращается в полигон для испытания американского оружия – подполковник СБУ

Новости УкраиныКабинет министров Украины согласился, что на территории страны будет испытываться американское оружие. Об этом...

Кабинет министров Украины согласился, что на территории страны будет испытываться американское оружие.

Об этом в эфире интернет-канала Topinform заявил бывший сотрудник СБУ, подполковник Владимир Мулык, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации Мулыка, на анонсированной встрече президентов США Джо Байдена и Украины Владимира Зеленского будут подписаны документы, согласно которым на территории страны возможны испытания американского оружия.

«Я посмотрел анонсированный Кабинетом министров договор, протокол о сотрудничестве с американцами. Там четыре пункта фактически говорят о том, что на территории Украины будет разрабатываться, изучаться оружие, РЭБы и так далее. Мы – полигон. Сегодня Кабмин написал документ, в котором сказал, что: «Американцы, мы согласны быть полигоном, испытывать все и давать всю информацию. Вы даете нам финансирование, деньги на это дело, а мы вам – наработки, и вы тут у нас тренируетесь на кошках», – сказал экс-подполковник СБУ

«И это все Зеленский на встрече с Байденом будут подписывать. Это только то, что известно… К нам переходит роль, которая была в свое время уготована Афганистану, Ближнему Востоку, где учились на тех же мусульманских и арабских «кошках», как их называли наши западные партнеры. Теперь они на славянских поучиться немножко, как они реагируют на это. То есть, мы сегодня будем выполнять роль афганских и остальных «братьев» в этом отношении», – заявил Мулык.



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