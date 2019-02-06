Украина превращается в рай для уголовников из России

06.02.2019, Киев, Игорь Петров

Кабинет министров Украины разорвал соглашение об обмене с Российской Федерацией правовой информацией. Решение было принято по итогам заседания Кабмина, состоявшегося в эту среду, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Соглашение, подписанное 18 апреля 1995 года, действовало даже во время самых жестких боевых действий. Теперь же никакой передачи правовой информации между двумя странами не будет, преступники также не будут выдаваться другой стране.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Выход из соглашения с Россией об обмене правовой информацией – полный абсурд. Это значительно увеличивает угрозы в отношении самого украинского общества», – прокомментировал «ПолитНавигатору» президент Всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности Сергей Шабовта.

«Украина собственноручно удалила себя из огромного информационного пространства. В России значительно более устойчивые традиции, лучшие технические возможности в плане борьбы с преступностью.

Надо учесть также, что миграция преступников, криминальных авторитетов, к сожалению, происходит из России в сторону Украины, где правоохранительная система работает значительно менее эффективно в плане выявления и ликвидации организованной преступности.

Кроме того, генеральный прокурор, не так давно заявлял, что Украина впредь никогда не будет выдавать преступников России, даже если они находятся в международном розыске и совершили жесточайшие уголовные преступления. Он желание маргинальных масс поставил выше закона. Можно ожидать, что здесь будет просто рай для уголовников. С ними не борются, их не будут выявлять, а теперь еще и владеть информацией об их перемещении мы отказались», – сказал Шабовта.