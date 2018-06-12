12.06.2018, Киев, Максим Карпенко

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Украина превращается в стареющую провинцию, экспортирующую квалифицированную рабочую силу

Безвизовый режим с Европейским союзом стал для Украины ширмой, под которой из страны вымывается население.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Страны, которые неспособны создать эффективную, привлекательную национальную оргнанизацию, привлекательную в том числе и для миграции, миграции квалифицированной, образованной, они превращаются в ресурсную базу. Уже экспортируются не только нефть, газ, металл, но и человеческий капитал. Украина сегодня экспортер человеческого капитала. К сожалению, судя по позициям нынешней власти, сознательно, целенаправленно, даже поощрительно. А все, что связано с рекламой безвиза – это дымовая завеса, за которой стоит процесс организованного экспорта квалифицированной рабочей силы”, – убежден эксперт.

По словам политолога, сложившаяся ситуация может привести к демонтажу украинского социального проекта. Он также прогнозирует кардинальную смену демографической ситуации в стране в ближайшие десять лет.

«Ведь уезжают самые образованные, талантливые, работоспособные по возрасту. У нас изменяется демография целых регионов. И если эта тенденция продолжится в ближайшие 10 лет, Украина просто перестанет быть той страной, которую мы знаем. И демографически, и по умонастроению, и по образованию. Мы превратимся в стареющую провинцию с одним-двумя индустриальными центрами и финансово-политической столицей. И все. То есть, грубо говоря, идет демонтаж страны. Целенаправленный, к сожалению. Такая политика может проводиться только компрадорским капиталом, который рассматривает свою страну как ресурс на продажу», – отметил политолог.

Кроме того, он говорит, что на Украине происходит сознательный демонтаж государства – власть создает максимально некомфортные условия проживания, чтобы выдавить из страны «лишнее» население.

“Такому проекту «маленькой Украины» не нужен ни индустриальный Восток, ни этот сложный Юг. Нынешний режим не дурак и у него есть видение того, какую бы Украину им можно было бы обустроить, демографически представить и ей управлять. Грубо говоря, это совершенно сознательная целенаправленная деятельность”, – резюмировал Ермолаев.