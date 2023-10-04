Украина превращается в страну воюющих стариков

Анатолий Лапин.  
04.10.2023 10:36
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина


Украинская молодежь стремительно покидает страну на фоне отсутствия прогресса на фронте.

Об этом в эфире видеоблога «Дикий live» заявил философ Сергей Дацюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская молодежь стремительно покидает страну на фоне отсутствия прогресса на фронте. Об этом в...

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«Мы получим страну дедов. Молодежь вся так или иначе удерет, женщины уедут. Останется страна дедов. Деды будут воевать и погибать. Поэтому такая дедовская Украина нас ждет…», – заявил эксперт.

По мнению философа, ВСУ не удается добиться перелома на фронте, как даже и перехватить инициативу.

«Перелом – это когда вы можете сказать, что вы ведете наступление по всей линии фронта. Это перелом. А если вы где-то локально чего-то добились, это не перелом. Скажите, то, что сегодня происходит, это что? Я вам сразу же отвечу – это контрнаступление. Потому что мы не наступаем по всей линии фронта. Потому что на каждую нашу попытку идет попытка врага отвоевать эту территорию.

Вот, говорят: «Мы перехватили инициативу». Нет, этого не произошло, это не правда, мы не перехватили инициативу. Мы, может быть, хотели ее перехватить, и удары по Крыму показывали. Но у нас нет того, что обеспечивает эту простую оценку перехвата инициативы, а именно – когда ваше давление идет по нарастающей или хотя бы не ослабевает. Там ударили, здесь, получили какие-то мелкие локальные победы, и что? Потом на неделю или на две впадаем в спячку, ничего не делаем. Это не является перехватом инициативы».

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