Украина превратилась в абсолютно неуправляемое государство

01.06.2020, Москва, Владимир Гладков

Украина сегодня фактически погрузилась в анархию, что может привести к неконтролируемому обострению военного конфликта в Донбассе.

Об этом в эфире телеканала «TV Center» заявил израильский военный эксперт Яков Кедми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ничто на Украине не управляется ни украинским народом, ни даже Америкой. Ни экономика, ни судопроизводство, ни военные объекты – ничего. Часть военных объектов находится под властью местных военных командиров или тех или иных организаций или лиц.

Основные стратегические проблемы на Украине под контролем США, Украина абсолютно неуправляемое и неконтролируемое государство. Власть Зеленского даже не условная, он ничего не может сделать, и не только он, но и правительство Украины.

Потому что можно делать только то, на что вы получаете разрешение и указание. Последний пример – это позор грузинского народа, и уже на Украине дважды. Зеленский назначил на пост Михаила Саакашвили по указанию кого-то из США, даже не американских властей», – сказал эксперт.

Он отметил, что Украина является рассадником рода политических авантюристов и проходимцев.

«Разного рода политические авантюристы в своих интересах играют на украинском поле и делают что хотят, назначают кого хотят. Вспомнить инцидент с Байденом, это то же самое.

Байден – это не американская политика, это были его личные коррупционные интересы, и он действовал на законодательном поле, на правовом поле Украины, и президент делал то, что хотел Байден, и отчитывался перед ним.

То же самое сегодня. Украина абсолютно не управляемое государство, неуправляемое самой украинской властью которое отсутствует. Украина сегодня это – Гуляй-поле, где если кто-то, что-то хочет ухватить – делает это», – считает Кедми.

По его мнению, такое положение дел может привести к обострению ситуации в Донбассе, и никто не придёт на помощь Украине.

«Это может привести к обострению военного конфликта. Завтра какой-то очумелый товарищ решит открыть огонь по тем или иным объектам на территории республик Донбасса. И начнётся военный конфликт.

В чём особенность Украины? Те, кто играет на украинском поле, вмешивается воевать за Украину, вкладывать свои деньги или силы не будут. И если начнётся военный конфликт, они все будут кричать, но никто не придёт на помощь Украине – ни те, кто её втянули в этот военный конфликт, ни те, кого они спровоцировал. И вот это должны понимать на Украине.

Расплачиваться за это будут жители Украины, за любую авантюру, в которую её втянут хозяева, а хозяев слишком много, слишком они безответственны. Также как это было, и куда втянули Украину в 2014 году. Сегодня ситуация намного хуже», – резюмировал Кедми.