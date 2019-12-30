Украина превратилась в «аграрную сверхдержаву» по импорту

30.12.2019, Киев, Ольга Козаченко

Украина увеличивает свою зависимость от импорта целого ряда сельскохозяйственных продуктов.

Об этом пишет «Комсомольская правда», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Издание приводит слова главы Союза украинского селянства, экс-президента Ассоциации фермеров Украины Ивана Томича, назвавшего позором зависимость Украины от импорта картофеля из целого ряда стран, в том числе и государств Африки.

«Наверное, впервые в новой истории Украины мы развернули аграрный и продовольственный сектор в самой большой зависимости от импорта. И глубина импортозависимости катастрофически нарастает по многим продуктам, особенно трудоемким: овощи, животноводческая продукция», – говорит Томич.

В публикации указывается, что в начале декабря украинские СМИ писали, что импорт картофеля из других стран, в первую очередь из России и Белоруссии, на Украину вырос в 700 раз за период с июля по ноябрь 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.

«Впрочем, импорт вырос не только по картофелю. Кто бы мог подумать еще пять лет назад, что Украина будет импортировать такой традиционный для себя продукт, как свинину и даже свиное сало. Сейчас главными поставщиками свинину в Незалежную являются Польша, Германия и Нидерланды. Среди стран происхождения импортируемой свинины есть и Россия.

Причем, и тут объемы импорта из года в год нарастают, а экспорт, наоборот, сокращается, причем в разы. Если за весь 2018-й Украина импортировала 28 тыс. тонн свинины на сумму 52 млн долларов (что больше объема такого же импорта в 2017-м в 5 раз), то только за 4 первых месяца 2019-го импорт свинины составил около 10 тыс. тонн, превысив экспорт в 19 раз. Не зря американцы обещали, что Украина станет аграрной сверхдержавой. Правда, забыли уточнить, что по импорту», – резюмирует газета.

Как сообщал «ПолитНавигатор», бутербродами из сала, из которых выложили гигантский герб Украины, массово отравились люди.