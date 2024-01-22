Украина превратилась в ЧВК, делающую для Запада грязную работу – беглый советник Зе-офиса

В свое время Украина была землей, на которой располагалось одно из передовых государств средневековой Европы, а теперь превратилась фактически в слугу Запада.

Об этом в интервью украинскому журналисту Василию Голованову заявил бывший советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, покинувший страну и резко критикующий теперь власть, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина позиционируется как большая ЧВК для Запада. По сути это так: «Вы нам дайте деньги и оружие, а мы вам сделаем работу». Это девиз ЧВК. Но Украина больше, чем ЧВК. Украина – это земля, которую крестил апостол Андрей Первозванный. У нас апостольская церковь, для нас даже томос – это унижение, потому что томос по сравнению с апостольской церковью – это все равно, что Рокфеллер согласился бы ехать в Якутию председателем колхоза. А во-вторых, мы – государство, которое дань с Византии брало в свое время, сверхдержава того времени, еще до крещения Руси. Когда нам рассказывают, что мы были немытыми дикарями… немытые дикари не выставляют флот из двух тысяч ладей и не прибивают щит к воротам с запретом его снимать вообще во избежание новых карательных экспедиций. Поэтому нам есть чем гордиться и по сакральной линии, и по светской, и есть, о чем разговаривать с кем угодно, смотреть прямо в глаза и так далее», – сказал экс-советник ОП.

«Наш Ярослав Мудрый был тестем всей Европы, Киев был самым крупным городом Средневековья, Анна Ярославна учила французского короля писать, но так и не научила. Привезла во Францию первую библиотеку. Так вот, мы все это забыли, а теперь выставляемся перед Европой как кто? Как большое ЧВК, которое сделает для них работу? Это плохо», – заявил Арестович.