Украина превратилась в испытательный полигон новейшего западного оружия

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Поставки высокоточных средств поражения для украинской армии со стороны Запада будут лишь увеличиваться.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

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«Впереди будут поставки самых эффективных и смертоносных средств поражения. Вопрос для России будет заключаться лишь в том, чем парировать эти новые возможности Украины, — сказал Коротченко «Известиям».

При этом член комитета по обороне в бундестаге Германии Ян Нольте полагает, что его страна не решится на поставки дальнобойных ракет «Таурус» в 2024 году, но сохранит поставки других видов вооружений.

«Украина — это возможность для многих государств проверить возможности собственного оружия в бою. За боевыми действиями внимательно следят не только военные эксперты, но и оружейная промышленность», – отметил политик.

Старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин обращает внимание, что ощутимую выгоду от конфликта на Украине получает немецкая оружейная промышленность, в частности концерн Rheinmetall.

«На Украину идет оружие, которое либо ранее не поступало, либо только начало поступать на вооружение западных армий. Украина это приветствует. Она даже приглашает западные компании присылать ей различные образцы для «обкатки» в реальных боевых действиях. Например, первые поставки немецкого зенитного комплекса Skynex осуществились как раз на Украину. На Украине произошло и первое боевое применение зенитно-ракетного комплекса IRIS-T SLM. Германия направила его Украине за свой счет, хотя его нет на вооружении у самого бундесвера», – подчеркнул Лямин.