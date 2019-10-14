14.10.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Колониальная демократия, Политика, Украина
Просмотров:

Украина превратилась в колонию

Украина превратилась в страну с полным внешним управлением. Американские эмиссары в стране чувствуют себя так, будто бы это их колония.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил бывший замгенпрокурора Украины, депутат Верховной рады текущего созыва Ренат Кузьмин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Украина сегодня находится под полным внешним управлением. С американизированными центральными органами исполнительной власти, с полностью зависимой от внешних условий правоохранительной системой. В такой ситуации, в которой находимся мы сегодня, очень сложно справиться президенту Зеленскому, которому досталось вот такое наследство. Наши западные партнеры в Украине ведут себя так, как будто находятся в своей новой колонии, и действуют исключительно в своих далеко не бескорыстных интересах», – заявил Кузьмин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,











За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть