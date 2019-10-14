Украина превратилась в колонию

14.10.2019, Киев, Максим Карпенко

Украина превратилась в страну с полным внешним управлением. Американские эмиссары в стране чувствуют себя так, будто бы это их колония.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил бывший замгенпрокурора Украины, депутат Верховной рады текущего созыва Ренат Кузьмин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина сегодня находится под полным внешним управлением. С американизированными центральными органами исполнительной власти, с полностью зависимой от внешних условий правоохранительной системой. В такой ситуации, в которой находимся мы сегодня, очень сложно справиться президенту Зеленскому, которому досталось вот такое наследство. Наши западные партнеры в Украине ведут себя так, как будто находятся в своей новой колонии, и действуют исключительно в своих далеко не бескорыстных интересах», – заявил Кузьмин.