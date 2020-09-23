Украина превратилась в корм для Запада – Лукаш

23.09.2020, Киев, Игорь Петров

Запад рассматривает Украину в качестве ресурсной базы для своих нужд, а украинские власти ничего не делают для защиты национальных интересов.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявила юрист Елена Лукаш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У меня вопросов к этим государством нет – они смотрят на Украину, на украинцев как на корм. Так было всегда. Невероятная, замечательная, большая территория в центре Европы, лучшие в мире черноземы, красивые люди при том нищие – ну вообще, сладкий такой пирог. У меня нет к ним ни одного вопроса, у меня вопросы к нашим властям – отстаивают ли они наш национальный суверенитет?

Назовите мне хотя бы одну фамилию хоть одного представителя власти, который входил в официальную группу от власти для переговоров с кредиторами Украины по реструктуризации долгов, по уменьшению долгов Украины. Правильный ответ – у нас никогда не было такой группы и никто не собирался реструктуризировать долги Украины.

Мы каждую третью гривну украинского бюджета отдаем дядям, внешним и внутренним кредиторам. Мы отдаем каждую третью гривну, 17 миллиардов долларов в год для того, чтобы занять 2 – 3 миллиарда. Еще раз: 17 отдаем а 2 – 3 просим. Логика, математика, государственный интерес – все в этих цифрах: 17 и 2 – 3. И не пытаемся бороться, власть не пытается бороться за государственный интерес.

Бывший министр финансов об этом прямо говорит – никто не пытался уменьшить государственные долги», – сказала юрист.

Она считает, что Украина могла бы, как Аргентина, объявить, что не будет платить никому не какие долги. Аргентину удалось реструктуризировать 90% долгов, которые ей или списали перенесли сроки оплаты.

«Вот так ведут себя государства, которые отстаивают национальный интерес. Наша же власть говорит, что если мы не получим 2 – 3 миллиарда от МВФ отдав при этом 17 остальным кредиторам, в том числе МВФ, земля налетит на небесную ось, и Украина пропадет вообще как государство. Многие ежедневно слышат эту мантру и думают, что все, нам не выжить если мы не заберем 1,5- 2 миллиарда, многие в это верят и никто не отстаивает государства интерес.

И никто из власти не выйдет к украинцам и не скажет: назовите мне хоть одну страну которая стала успешной после сотрудничества с МВФ. Может, это Бразилия? Может быть Мексика, Сомали, Руанда, бывшая Югославия, Аргентина та же? А какая страна получила хоть один процент роста после сотрудничества с МВФ? Везде рост начинается после того, когда от услуг МВФ отказываются в жесткой форме, это закон исторический», – сказала юрист.