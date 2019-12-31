Украина превратилась в кормушку для «соросят»

31.12.2019, Киев, Вадим Москаленко

Интегрированные в украинскую власть грантоеды американского миллиардера и спонсора «цветных революций» Джоржа Сороса уже настолько освоились, что перешли на самофинансирование.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» рассказал депутат Верховной рады от «ОПЗЖ» Олег Волошин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Мы все помним, ещё в конце 90-х – начале 2000-х, когда происходил какой-то конфликт с участием представителя кавказских диаспор – неважно, чеченской, дагестанской, азербайджанской – как правило очень быстро съезжались представители этой же диаспоры защищать своего земляка. Неважно, как лично они к нему относились, это стратегия выживания меньшинства в неблагоприятной среде. Они все съезжались, потому что понимали, что если не вступятся за своего, завтра их всех побьют, потому что они меньшинство, скажем, в славянской среде.

То же самое здесь: «соросят» меньшинство. Их идеи, начиная от легализации однополых браков и заканчивая моделью ультралиберальной экономики, где новый трудовой кодекс, который ничего не даёт работника, а все права у работодателей, рынок земли и так далее – они не пользуются популярностью в обществе. Поэтому они держатся друг за друга, там не нужно, чтобы кто-то за кого-то звонил – они все между собой так повязаны», – рассказал Волошин.

«Более того, Сорос и связанные с ним люди на Западе очень грамотно поступили: они выделяли гранты, но вопрос даже не в этом, а в том, что они умудрились инфильтрировать, интегрировав этих людей во власть, причём, это частично началось ещё при Ющенко, потом при Порошенко и особенно активно сейчас как никогда, они во многом перевели их на самофинансирование.

Ведь сегодня целый ряд коррупционных сандалов связаны с тем, что лоббист введения кассовых аппаратов для малого и среднего бизнеса, депутат «Слуги народа» Роксолана Пидлаза, одна из «соросят», является одновременно получателем денег от компании-разработчика ПО для кассовых аппаратов. Система ProZorro, которую курирует Нефёдов сама по себе является в том числе кормушкой для целого ряда этих товарищей, и так далее.

По сути они получили доступ к государственному ресурсу, плюс некоторые получили огромные официальные зарплаты, как тот же Лещенко и тот же Найем в «Укроборонпроме», и благодаря этому им теперь уже даже не нужны гранты», – добавил украинский депутат.