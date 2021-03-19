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19.03.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Медицина, Политика, Украина
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Украина превратилась в ковидное гетто

Новости Украины

В то время, как все развитые страны выходят из пандемии, Украина превратилась в «ковидное гетто», в котором снова закрываются на жесткий карантин города.

Об этом в Верховной раде в ходе часа вопросов правительству заявила депутат Ольга Стефанишина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас сегодня закрываются один за другим украинские города на карантин – Львов, Полтава, Киев. В то же время другие страны, которые всё это время, с декабря, вакцинировали своё население, наоборот, открываются – дети идут в школу, начинает работать бизнес.

Потому что правительства тех стран и министерства здравоохранения позаботились о своих людях. А вы превратили Украину в ковидное гетто. У нас позавчера погибло 262 человека. Мы на предпоследнем месте в Европе по вакцинации населения. Ваш «каскад» не работает.

В то же время вы тут 20 минут рассказывали, все вокруг виноваты – политики, люди, предшественники. Вы год на должности – что вы сделали для того, чтобы мы не лишались своей экономики и своих людей?» – сказала депутат.

Однако министр здравоохранения Максим Степанов не стал отвечать на вопрос – вместо этого он рассказал о «спасённых жизнях» и перешёл на личности.

«Что касается смертности – как я уже говорил, Украина находится на 36 месте в Европе по уровню смертности. Это главный результат, это – спасённые десятки и сотни тысяч жизней, который достигнут благодаря нашим врачам и нашим решениям, к которым точно вы, пани народный депутат, не имели никакого отношения.


Вы нам мешали всё это время – своими манипуляциями, фейками, которые распространяются постоянно, в том числе и о вакцинации», – ответил министр под крики зала «ганьба».

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