Украина превратилась в мешок с дерьмом – Арестович

Анатолий Лапин.  
10.06.2025 12:58
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Общество, Русофобия, Украина


За годы СВО Украина из  якобы прекрасной страны превратилась образование, где главным стал фактор расчеловечивания противника и поиск внутренних врагов.

Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

За годы СВО Украина из  якобы прекрасной страны превратилась образование, где главным стал фактор...

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«Украина – прекрасная страна, замечательные люди еще были три года назад. Природа, она дарена, это Господь поцеловал эту землю. Но когда сделали ставку на расчеловечивание и на ненависть вместо любви, это была где-то вторая половина мая 22-го года…

Страну за три с половиной года превратили в дерьмо, в мешок с дерьмом, и ходят по ней мешки с дерьмом, абсолютно подлые, аморальные, фальшивые, сгнившие изнутри. И основное их занятие — обосрать друг друга. Никто же ничем другим не занимается. Это страшная трагедия», – заявил Арестович.

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