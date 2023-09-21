Украина превратилась в моргенштерн для России

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Украина априори не может быть суверенной и независимой в своих действиях.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходит Покинувший Киев политолог, ныне эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов.

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«Украина, став инструментом в войне коллективного Запада против России, объективно не может быть суверенной в своих действиях и вынуждена нести это тяжкое бремя. Вспомним, почему на Украине в конце 80-х — начале 90-х годов прошлого века активизировалось националистическое движение и всё чаще стали упоминаться фамилии коллаборантов времен Великой Отечественной — Бандера, Шухевич, Мельник и другие? А всё по заветам Збигнева Бжезинского — методично, планомерно, работая на стратегическую перспективу, наши враги на Западе делали из Украины экзистенционального врага России», – пишет Денисов в «Известиях».

Он с горечью отдает должное методам «мягкой силы» наших врагов, благодаря которым украинские школьники начали изучать историю по книгам эмигрантов, где уже не было векового единства русского и украинского народов.

По словам автора, это была «целенаправленная политика по взращиванию новых поколений жителей Украины».

«Многие сейчас задаются вопросами, как страны коллективного Запада могут поддерживать страну, где миллионы людей считают героями приспешников нацизма и фашизма? Ответ до банальности прост. А как эти страны могут не поддерживать страну, которую они сами создали для конфликта с Россией? К сожалению, история нас ничему не учит. Чуть более 20 лет назад весь мир (в том числе и Россия) начал борьбу с олицетворением глобального зла — «Аль-Каидой», порожденной спецслужбами Запада организацией. Сейчас ситуация гораздо сложнее и больнее для России и русских. Ведь теперь для коллективного Запада глобальное зло олицетворяем мы, ну а нынешняя Украина, сконструированная и управляемая западными стратегами, — «моргенштерн» [холодное оружие ударно-дробящего действия в виде металлического шара, снабжённого шипами], против которого еще предстоит найти эффективное и победоносное оружие», – резюмирует Денисов.