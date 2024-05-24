Украина превратилась в однорукого боксера против шестирукой России – Джонсон

Украина сегодня похожа на однорукого и одноногого боксера, у которого нет ресурсов. Поэтому она пытается всеми силами втянуть США в прямое противостояние с Россией.

Об этом в эфире видеоблога Deep Dive заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Он [президент Украины] пытается запугать или пристыдить Соединенные Штаты, чтобы они сделали больше и действительно вмешались в войну. Ты же знаешь, в какой ситуации сейчас находится Украина – они похожи на боксера, но на однорукого боксера, у которого одна рука ампутирована или сломана и бесполезна. Они также стоят на одной ноге и у них также один глаз. А их противник – это парень с шестью руками. И проблема в том, что ты знаешь – хорошо, я могу ударить одной рукой, но куда мне ударить? В то время, как этот парень с шестью руками собирается ударить тебя с севера, в середину, с юга, он собирается ударить тебя с севера, юга и в середину одновременно. Ты же знаешь, что сейчас делают русские – они наносят эти удары по всей линии соприкосновения, а у Украины нет безграничных ресурсов», – заявил Джонсон.