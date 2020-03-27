Украина превратилась в сервис по обслуживанию олигархов

27.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Россия способна остановить вывод капиталов за рубеж и заняться национализацией, а Украина – нет.

Об этом Youtube-каналу «ПолитВера» заявил эксперт по энергетике Валентин Землянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Национализация и вообще попытка возврата капиталов логична, но с точки зрения руководства Российской Федерации как с точки зрения государства, – рассказал эксперт. – Когда у вас существует государство как система. А не государство как некий институт, который обслуживает интересы финансово-промышленных групп. Вот это является принципиальной разницей».

Землянский предложил вспомнить программу украинского экс-премьера Алексея Гончарука, в которой было сказано, что «государство – это сервис».

«Когда государство как сервис, то тогда любая кризисная ситуация рассматривается исключительно в интересах частного капитала, – отметил эксперт. – Когда же государство как особая форма организации политической власти, то тогда, естественно, заняться вопросом возвращения ушедших капиталов или, как минимум, ограничением вывода капиталов с территории России под зарубежную юрисдикцию. А у нас области раздают под контроль олигархов»

При этом Землянский предположил, что российские олигархи Абрамович и Весельберг теперь «кусают локти», наблюдая за возможностями своих украинских «коллег».

«Тем более что Вексельберг родом из Дрогобыча», – добавил эксперт.