Украина превратилась в страну бедняков

03.06.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

На фоне массовой бедности украинские власти продолжают повышать тарифы на энергоносители и коммунальные услуги и лишать людей социальных выплат.

Об этом в эфире канала ukrlife.tv заявил экономист Виктор Скаршевский , передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Бедные люди есть во всех странах вопрос – в их количестве. У нас половина людей – бедные. Я бы не ориентировался, как считает ООН, там есть разные социологические моменты с которыми можно спорить. Бедным считается тот человек, который расходует в месяц меньше, чем фактический прожиточный минимум. Сейчас фактический прожиточный минимум в Украине порядка 4 500 грн. Люди, которые тратят в месяц меньше чем эта сумма, считаются бедными. Таких людей у нас 50%.

В Украине бедные не только те, кто получает социальную помощь, есть ещё такое понятие как трудовая бедность. Люди ходят на работу, получают заработную плату, но они бедные. Потому что они получают меньше, чем фактически прожиточный минимум. Факторы трудовой бедности это вообще проблема номер один. У таких людей вроде бы как есть работа, но фактически денег нет. И таких людей в стране 50%.

И на этом фоне ещё вводятся так называемые рынки – газа, электроэнергии, тепла. Резко повышаются тарифы и цены. При этом сильно затрудняется доступ к субсидиям сейчас уже действуют новые правила, и многие люди которые нуждаются в субсидиях, уже не получит их», – сказал Скаршевский.