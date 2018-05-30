30.05.2018, Киев, Игорь Петров

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Украина превратилась в страну лжецов

Хотя украинские власти заявляют о росте зарплат и соцвыплат, в реальности после Майдана они уменьшились в разы.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил эксперт по экономическим и политическим вопросам Всеволод Степанюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В 2013 году средняя зарплата по стране составляла 400 долларов США. В результате «улучшений» и повышений в 2017 году средняя зарплата составила 250 долл. Средняя пенсия в 2013 году составляла 187 долл, в результате «улучшений» и реформ, которые фактически уменьшили начисление пенсии на 30%, пенсия «увеличилась» до 92 долл.

Страна превратилась в страну лжецов. Все, что говорит власть – неправда. Не знаю, какие пиарщики и политтехнологи советуют власти говорить такое на пресс-конференциях, в интервью и так далее», – сказал Степанюк.