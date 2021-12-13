Преемник Меркель прилетел в Варшаву. Почему «Северный поток-2» в интересах Польши

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Новости Украины

Новый канцлер Германии Олаф Шольц посетил Варшаву и встретился с польским премьер министром Матеушем Моравецким. В польско-немецких отношениях все останется по-прежнему. Однако удивляет, что официальная Варшава на встрече самого высокого уровня с немецким партнером больше внимания уделяет Украине, чем Польше и Европе в целом.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет польский политолог Матеуш Пискорский.

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Моравецкий в очередной раз говорил про угрозы, которые якобы связаны с планируемым вводом в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2». Намекнул на потенциал «энергетического шантажа» Кремля и необходимость «энергетической независимости» Евросоюза. Но в первую очередь его обеспокоенность вызывает судьба Украины, а точнее транзита газа через эту страну. И поэтому глава польского правительства продолжает надеяться, что все-таки Германия откажется от «СП-2», хотя таких надежд не испытывают уже даже в Вашингтоне.

Шольц успокаивал польского коллегу, заверяя, что Берлин будет отстаивать интересы Киева. И вообще подчеркнул, что скоро все будем жить в новой реальности, в которой возобновляемые источники зеленой энергии вытеснят нефть и газ.

В целом все ясно. Вопреки возражениям «Зеленых», правительство ФРГ намерено импортировать российский газ через новую ветку газопровода. Это просто необходимо с точки зрения дальнейшего развития экономики Германии.

Моравецкий и правительство в Варшаве должны понимать, что «СП-2» также отвечает интересам Польши. Ведь польская экономика тесно взаимосвязана с экономикой соседней Германии и, по сути, является частью большого немецкого экономического пространства. И элементарная логика подсказывает, что если развитие немецкой промышленности зависит от российского газа, его эффективные поставки влияют и на состояние экономики Польши. Но Моравецкий предпочитает говорить про Украину и ее национальные интересы.

Кстати, выступая в Варшаве канцлер Шольц однозначно высказался за продолжение диалога в нормандском формате с целью мирного урегулирования донбасского конфликта. Его польский коллега ограничился очередными заявлениями про необходимость введения санкций.

Таким образом польское правительство может в новом коалиционном правительстве Германии рассчитывать на одного союзника по «СП-2» и восточной политике в целом. Анналена Бербок, новая министр иностранных дел ФР,Г периодически выступает с резкими антироссийскими заявлениями. Но для Варшавы политик немецких «зеленых» не совсем надежный друг: ведь именно ее политическая партия выступает за резкое давление на Польшу в связи с несоблюдением варшавским руководством принципа верховенства права и других стандартов ЕС.

Также не стоит забывать, что внешняя политика Германии — это больше прерогатива федерального канцлера, и этот процесс начался еще при Меркель. Шольц готов с поляками вежливо общаться, но не более того. В первую очередь он будет преследовать интересы Германии, даже если польские правые будут обвинять немцев в попытках создания «Четвертого рейха», как уже успел заявить глава польской правящей партии Ярослав Качиньский.