Украина при голосовании против России в ООН не добилась результата, на который рассчитывала

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141 страна в ООН поддержала предложенную Украиной резолюцию, осуждающую начавшуюся год назад специальную военную операцию России. Киев уже объявил, что считает итоги голосования символом поддержки «мирного плана Зеленского», который, как известно, предполагает трибунал над руководством РФ, выплату репараций и возобновление украинской оккупации Крыма с Донбассом.

Интересно, что «против» голосовало только 7 государств – сама Россия, Белоруссия, Сирия, а также Эритрея, Северная Корея, Мали и Никарагуа.

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Остальные вроде бы как «союзники» по ОДКБ и ЕАЭС воздержались.

Зато вместе со странами НАТО за осуждение России вновь проголосовала Сербия, чье руководство вопреки воле населения продолжает держаться курса на интеграцию в Евросоюз. Антироссийскую резолюцию также поддержала Бразилия, хотя и входит в БРИКС. Не помогли и обещания дешевого зерна и удобрений для стран Африки – большинство из них тоже решили выступить против РФ.

Кстати, интересная деталь. В марте 2022 года аналогичная резолюция в ООН набрала точно такое же голосов «за». Правда, тогда Мали и Никарагуа воздержались, а теперь проголосовали против инициативы Украины. Получается, что за год результат для Киева явно ухудшился. Как минимум, бандеровцам не удалось добиться рекордной цифры поддержки, на которую они рассчитывали изначально.

Интересно также, что нынешнее голосование предварили двухдневные дебаты. И некоторые выступления вряд ли обрадовали Киев. Среди них – речь главы МИД Венгрии Петера Сийярто.

«На основе нашего опыта стало очевидным, что поставки оружия, санкции не могут спасти жизни, они приводят к продолжению и риску эскалации этой войны. Призываем сконцентрироваться на том, каким образом прийти к прекращению огня и как можно быстрее начать мирные переговоры. ООН была создана с привлечением разных стран, организация должна была быть диалогом даже для тех стран, которые друг друга считали врагами. Именно поэтому мы одобряем переговоры между Россией и США как можно быстрее в рамках поддержки ООН», – сказал Сийярто.

Он добавил, что в отличие от многих радикально настроенных стран, Венгрия соседствует с Украиной.

«Возможно, за сотни километров ситуация на Украине видится не такой страшной и серьёзной, через океаны. А мы понимаем, что, если что-то случится, война начнётся на нашей территории тоже», – выразил опасения дипломат.

Он подчеркнул, что венгры уже заплатили большую цену, и это не только инфляция, дополнительные 10 млрд евро на электроэнергию за последний год, но и погибшие на фронте представители венгерской диаспоры Украины.

Поэтому Сийярто призвал не обострять обстановку и не эскалировать конфликт: «напомню всем великим странам, что их риторика сильная, но они не теряют жизни своих граждан в этой войне»

«Мы очень чётко усвоили уроки истории. Когда воюет Запад и Восток, то мы, Центральная Европа, всегда проигрываем. Целые поколения венгров потеряли много лет своих жизней из-за Холодной войны, мы не хотим снова быть поделёнными на разные блоки. И мы не хотим, чтобы эта региональная война стала мировой», – заключил Сийярто.

Впрочем, нужно отметить, что Венгрия все же поддержала украинскую резолюцию против РФ.

Представитель Ирана также однозначно заявил, что предлагаемая резолюция никуда не годится. Он призвал искать мирное решение.

«Проект резолюции должен создать практичные предусловия для решения конфликта, но, к сожалению предложенный текст не соответствует этим требованиям, там нет решений, которые решили бы этот кризис, а не углубляли его. Также у нас есть сомнения относительно политической воли решать конфликт мирным способом. Ситуация только ухудшается, вместо того, чтобы выдвигать какие-то долгосрочные решения. Эта резолюция приводит к поляризации и углублению конфликта», – призвал иранский дипломат.

Риторика представителей сателлитов США была ожидаемо пафосная и хвалебная в адрес Украины. Дипломаты сыпали штампами об агрессии, колониализме, вторжении, Буче, изнасилованиях и героически сражающихся ВСУ.

Из примечательного – Албания обвинила Минск в том, что белорусы ничего не сделали для мира, Хорватия заявила, что их тоже пытались денацифицировать в войне, Литва истерила о репарациях. А бывшие «братушки» – Болгария и Северная Макидония – в один голос потребовали прекратить проводить «незаконные референдумы».

Глава МИД Германии Анналена Бербок подытожила антироссийские выступления утверждением, что если Украина остановит войну, то Украины не станет, и «трагедия продолжится».