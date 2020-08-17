Украина при Зеленском набрала рекордные долги за всё время «незалежности»

17.08.2020, Киев, Игорь Петров

Правительство Украины рассчитывает получить все транши от МВФ по текущей программе, кредиты от ЕС и набирает долги по ОВГЗ, поэтому и этот, и следующий годы будут рекордными по объему новых кредитов и выплат по ним.

Об этом в эфире канала «CapitalTV» заявил экономический эксперт Виктор Скаршевский, передает корреспондент «Политнавигатора».

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«Правительство рассчитывает получить все транши от МВФ по этой кредитной программе – 3,5 миллиарда долларов в этом году с учетом уже полученного, и 1,5 миллиарда долларов в следующем году. Исходя из того, что этот прогноз до 23 года, там (в прорамме кредитования МВФ) стоят нолики дальше, на 2022 и 2023 годы.

То есть, исходя из прогноза можно увидеть, что правительство после окончания программы больше не планирует обращаться к МВФ. Но, опять же, если опять будет экономический кризис, будет усугубляться или какая-то новая волна будет, то в любом случае правительство украинское будет по привычке обращаться к МВФ.

Что касается других кредиторов (явно там нет никаких отдельных строчек, например от Мирового банка либо Европейского союза, то, исходя из тех цифр заимствований и погашений на 2020 год, если взять цифры из бюджета на 2020 год, то получается, что все, что планировалось дальше получить от ЕС в сумме 1,2 десятых миллиарда евро, в том числе то, что уже подписано это соглашение, то также рассчитывают, что все получат. То есть оптимистично правительство настроено, что все кредитные транши от международных финансовых организаций Украина получит.

Казалось бы, уже этот год – рекордный по заимствованиями и по выплате долгов, то следующий будет рекордный за всю историю независимости, что по заимствованиям, что по выплатам долгов. Это касается и внешнего и внутреннего долга.

Почему так происходит? Потому что сейчас правительство набирает очень много долгов по ОВГЗ, гривневых долгов, прежде всего, на очень короткие сроки. Все эти выплаты будут в следующем году», – сказал экономист.