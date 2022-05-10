Украина, Прибалтика: стоя на плечах пигмеев

Новости Украины

Михаил Задорнов однажды сказал о странах Прибалтики: «Они не производят ничего, кроме агрессии по отношению к России… Ненависть к русским – их единственный качественный продукт». Сказано это было в 2016 году.

И Задорнов, сам родившийся в Юрмале, в Латвии, и позднее открывший в Риге библиотеку, несомненно, знал, о чём говорил. Своё заявление он делал не о людях, а именно о странах (читай – о правительствах).

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Интересно, что бы сегодня произнёс Михаил Николаевич, глядя, что устроили латышские власти в той же Риге? Как сгребали они бульдозером цветы, которые принесли к монументу Освободителям Риги люди. Может, и хорошо, что писатель этого не видит.

Впрочем, правду, рождённую внутри народа, выстраданную людьми, нельзя придушить. Можно лишь поддушить. Это, к слову, лучше всего сделали нацистские черти 2 мая 2014 года в Одессе. Они выжгли правду, приговорили любую возможность говорить открыто. Но задушить всё равно нельзя – никакой бульдозер тут не поможет.

Поэтому люди Риги продолжали нести цветы к монументу. И это, на самом деле, больше, чем кажется. Потому что фашизм никуда не исчез – он переродился. Ведь фашизм – это в первую очередь презрение и какая-то биологическая ненависть, животная иерархия. И людей в Прибалтике сегодня, не стесняясь, делят – на правильных и неправильных. После чего преследуют тех, кто «не прав». И в таких условиях принесли цветы советским воинам-освободителям – уже поступок.

Так поступает часть народа. А правительства, находящиеся на службе, действуют иначе. Если не бульдозеры, как в Латвии, то тогда, как в Литве, где местный Сейм назвал Россию «государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм». Не обращать внимания на это? Нет, правильнее отвечать – и отвечать жёстко, потому что, к сожалению, они, действительно, не способны производить ничего, кроме ненависти к русским. И понимают они только язык силы.

Но есть и ещё одно. Такими манипуляциями с историей они, в конечном счёте, могут прикончить себя. Ведь государства добровольно отказываются от истории победителей и пишут историю пораженческую. То же самое происходит и на Украине. Когда, к примеру, станции метро переименовывают в Киеве: вместо «Героев Днепра» – «Герои Украины», вместо «Площади Льва Толстого» – «Василь Стус». Правительства сознательно убирают гигантов и заменяют их – на мелких, подчас ничтожных личностей.

На место гигантов приходят пигмеи, а потому дальнейшая история разворачивается соответствующе. Ньютон говорил: «Стоя на плечах гигантов…» В данном случае мы должны говорить: «Стоя на плечах пигмеев…» Стоя и, соответственно, ничего не видя, покорно глядя в землю и исполняя приказы. Такая судьба для них уготована. Вопрос: сколько окажется тех, кто готов будет сопротивляться?

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