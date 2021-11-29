Украина прибегает к повсеместным точечным ограничениям под предлогом «плановых ремонтов» энергосетей

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Во многих областях Украины, в том числе и в Киевской, начались «плановые отключения» электроэнергии.

По словам энергетиков, они связаны с «плановым ремонтом» энергосетей и их модернизацией. Однако никаких объяснений, почему такие работы ведутся сейчас, в преддверии зимы, они не дают.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Являются ли подобные действия попыткой сократить использование электроэнергии? В некоторых регионах страны отопительный сезон стартовал позже, чем обычно. Целый комплекс факторов, среди которых дефицит угля и природного газа, вызывает сомнение в том, сможет ли страна успешно пройти его.

Кроме того, украинские энергосети находятся не в самом лучшем состоянии и могут не выдержать повышенной нагрузки, традиционно приходящейся на период новогодних праздников.

Во многом все зависит от того, насколько холодной будет зима. Если температура в минус 20 продержится хотя бы неделю, без веерных отключений не обойтись, считают эксперты. Отключать будут, в первую очередь, отдаленные от центра регионы Украины. Центральный регион и сам Киев оставят без электричества последним.

По мнению соучредителя Фонда энергетических стратегий Юрия Корольчука, до веерных отключений может дойти, потому что проблема в энергосистеме есть. Угля и газа не хватает для теплокоммунэнерго и населения.

«В целом ситуацию можно охарактеризовать как кризисную. Вчера объем электроэнергии из Белоруссии достиг 900 МВт. Еще немного – и следующим шагом станет импорт электроэнергии из России. Это логичный шаг, потому что надо закрывать дыру в энергобалансе. Ограничения могут затронуть, в первую очередь, промышленный сектор. Население – в последнюю», – заявил Юрий Корольчук в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора». «Я не скажу, что эти ремонтные работы – те самые ограничения, потому что нельзя сэкономить значительный объем электроэнергии таким образом. Отключают, например, на день. Однако с другой стороны, обычно до 1 ноября стараются все плановые ремонтные работы завершить. Если это происходит сейчас, можно подумать, что это определенная попытка разгрузить систему. Ситуация неблагоприятная во многих областях, например, в Херсонской и Одесской. Я думаю, лучше вот так ограничить энергопоставки, чем реально попасть в блэкаут, когда потом систему очень сложно восстанавливать», – заключил эксперт.