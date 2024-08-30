Украина придумала два способа поломать игру Запада и Москвы, но не факт, что получится – The Telegraph

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«Два способа, которыми Украина доводит путинские красные линии до предела», – материал под таким заголовком публикует сегодня британское издание The Telegraph.

«Столкнувшись с бесконечной перспективой вести эту войну в золотых наручниках, Киев решил проверить пределы возможностей Москвы, сделав две вещи: вторгнувшись в Россию и создав собственный парк баллистических ракет», – говорится в публикации.

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По словам авторов материала – Доминика Николса и Джоша Борна – этот разворот в тактике Киева стал следствием ситуации, когда многие западные западные союзники настолько опасаются того, как Россия может отреагировать на эскалацию конфликта с Украиной, что не позволяют ВСУ использовать некоторые подаренные системы вооружений в дальнейшем на территории России.

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По мнению авторов, новая тактика используется Украиной для того, чтобы «выйти из политического тупика в Вашингтоне перед ноябрьскими выборами». Украина, таким образом, проверяет, насколько сильны так называемые «красные линии» Москвы.

«Владимир Путин явно стряхнул пыль со старых советских идей, связанных с информационными операциями и психологической войной, — набора теорий, зародившихся в 1960-х годах и более известных как «рефлексивный контроль». Изучите своего врага, разберитесь с его предубеждениями, поймите, на какие стимулы у вашего противника возникнет автоматическая, павловская реакция, а затем предоставьте ему именно эти стимулы. Кремль знает, чего (и вполне обоснованно) боятся политики на Западе, поэтому он обеспечивает, чтобы сценарии ядерного армагеддона попадали в общественное достояние с такой регулярностью, что становится невозможно судить, что является блефом, а что может вызывать подлинную обеспокоенность. Когда Путин чувствует, что пахнет жареным, он тянется к советскому руководству по рефлексивному контролю и кормит нас очередным мрачным пророчеством о ядерном пожаре», – утверждают авторы материала.

По словам авторов, до сих пор изменения в политике Запада по отношению к украинскому конфликту в значительной степени шли рука об руку с характером поставляемого Киеву оборудования: танки, артиллерия и высокоточные ракеты большой дальности.

Теперь же, по их словам, Украина разработала технологию, которая не соответствует западному управлению временными рамками.

«Это может означать, скажем, что Британия проталкивает изменение политики, чтобы проверить, где сейчас находятся линии. Но если один из партнеров НАТО или Запада изменит позицию, не взяв с собой союзников, Путин безжалостно воспользуется любым дипломатическим пробелом. Было бы лучше, если бы Россия узнала об украинской баллистической ракете, когда россияне уже начали попадать под ее обстрелы. Публичное объявление об этом говорит о том, что президент Зеленский разочарован фарсом с красными линиями, и, возможно, даже является намеком на отчаяние, чтобы сдвинуть границы возможного», – рассуждают авторы.

В конечном итоге авторы оставляют без ответа поставленный ими самими вопрос: смогут ли нынешние действия Украины на поле боя и ее собственные баллистические возможности разорвать цикл рефлексивного контроля со стороны Москвы и освободить западных политиков от страха перед новыми красными линиями Путина или уже слишком поздно?