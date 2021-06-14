Украина приехала на чемпионат Европы воевать, а Россия?

14.06.2021, Москва, Платон Беседин

Новости Украины

Помню 1999-й год. И гол Шевченко в ворота сборной России. Гол после жуткой ошибки Александра Филимонова. Эх, Саша, Саша! Я ведь в состоянии аффекта тогда любимую мамину вазу разбил…

К чему это я вспомнил? Да к тому, что ещё тогда – 22 года назад – напряжение между Россией и Украиной колоссально было, а футбольный матч превратился в жуткое ристалище. Что уж говорить о сейчас?

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Да, матча Россия – Украина на стартовавшем чемпионате Европы пока нет, но война меж двумя футбольными странами, двумя федерациями начата. Жовто-блакитные стартовали в ней лихо – представили мечтательно-нацистскую форму. На ней, напомню, они пририсовали к карте Украины потерянный Крым, а заодно прилепили бандеровский лозунг «Слава героям! Героям слава!». Да и вообще приехали напомнить об агрессии против себя. Предсказуемо.

И главные силы украинские болельщики аккумулировали ещё до матча родной сборной, а именно – решили горячо болеть против россиян, бившихся с бельгийцами. Впрочем, что тут удивительного? Ведь Украина всё больше превращается (уже превращена?) исключительно в анти-Россию, и иного предназначения нет.

В результате украинцы (ясно, что тут речь не обо всех, а исключительно об упоротых) получили своё. Россия Бельгии проиграла. Причём, так, как и ожидалось. Рассчитывать на что-то с этой сборной бессмысленно. Черчесов выжал максимум из игроков на домашнем чемпионате мира в 2018-м – с тех пор сил и звёзд у нас не прибавилось. Дзюбы сдали и постарели.

Поразили, если честно болельщики, которые вдруг стали пеплом голову посыпать. Ребята, ну вы о чём, а? Подопечные Черчесова проиграли одной из лучших команд мира. Да и в футболе нашем, замученном заточенностью под «Зенит», коррупцией и бюрократией, всё настолько печально и зашлаковано, что чем быстрее он достигнет дна, тем лучше – оттолкнётся и помчит вверх. Может быть.

Забавно, но украинцы могли и сами знатно так облажаться. Потому что уже к 60-й минуте летели голландцам со счётом 2 – 0. Хоть и играли симпатичнее, будем справедливы, нежели сборная России. Впрочем, и футбольная Голландия послабее футбольной Бельгии. Сейчас так. Ещё недавно Нидерланды терпели одно фиаско за другим – сейчас лучше. Хотя, в этом составе им очень – ну, очень! – не хватает могучего защитника Ван Дейка. Да и нет в их составе звёзд уровня того же бельгийца Лукаку.

Однако, даже учитывая всё вышесказанное, украинцы блеснули и ухитрились отыграть два мяча. Пусть в итоге и проиграли 2 – 3 – голландец Аке всё же принёс победу «оранжевым».

А дальше стартовал новый виток войны. Теперь стали выяснять – россияне и украинцы – кто играл слабее. Странные ребята, правда – ведь футбол, он состоит из моментов и провернуться может любой стороной. Да и судить о чём-то всерьёз можно будет лишь после вторых матчей в группе. Напомню: Россия сыграет с Финляндией, а Украина – с Северной Македонией. И очки в этих матчах надо будет брать сто процентов. Получится ли?

К слову, комментаторы российского Первого канала, очевидно, болели за украинскую сборную. Кто-то увидит в этом зраду (ведь бьют русских на Украине), а кто-то, наоборот, широту русской души. Вам решать. Но вот что совершенно точно – так это то, что главные события у российских и украинских болельщиков произойдут не на футбольном, а на околофутбольном поприще.

Хотя, определённо, матч Россия – Украина на этом чемпионате Европы, однозначно бы, не помешал. Только уже без Филимонова.