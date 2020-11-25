Украина пригнала «Байрактар» поближе к границе с Крымом

25.11.2020, Москва, Максим Карпенко

Украина провела учения «по отражению морского десанта» в Херсонской области, граничащей с Крымом.

«Основной задачей для наших военнослужащих стал поиск, обнаружение и уничтожение авангарда морского десанта условного противника. В частности, передовые авиационные наводчики продемонстрировали свои умения и навыки по оказанию целеуказания вертолетам на уничтожение врага и определения мест для десантирования, непосредственно с «поля боя», – отрапортовал командующий Операцией объединенных сил ВС Украины Сергей Наев.

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Практически одновременно в соседней Николаевской области на полигоне «Широкий лан» прошли манёвры закупленного у Турции ударного беспилотника Bayraktar TB2, который был переброшен из места дислоцирования в Хмельницкой области, сообщил Украинский милитарный портал.

Российский военный эксперт, капитан I ранга Сергей Горбачев рассказал «ПолитНавигатору», что украинские военные на своих учениях отрабатывали полученный на примере Карабахской войны опыт. России в этом случае нужно держать под контролем их действия и находиться «в боевом напряжении», поскольку учения проводятся вблизи границ с Крымом.

«44-дневная Вторая Карабахская война предоставила не только участникам конфликта, но и всем сторонам, проявляющим интерес, большой опыт для анализа, изучения и, соответственно, выработки эффективных мер противодействия тем видам оружия, которые в массированном порядке впервые применялись.

В данном случае, говоря о «Байрактарах», украинцы уже давно сотрудничают с Турцией в плане освоения этой техники, закупки этих беспилотников. Естественно, украинская сторона также очень внимательно следила за тем, что в Карабахе происходит. Более того, появились сведения о том, что в составе боевых порядков азербайджанской армии находились украинские военные, которые как раз занимались вопросами, связанными с управлением, радиоэлектронной борьбой и так далее. Поэтому вполне возможно, что они участвовали и в решении задач, связанных с применением «Байрактаров». Теперь Украина этот опыт и полученные знания развивает уже пока в учебных целях.

Мы однозначно должны быть готовы к тому, чтобы противостоять. Я думаю, наша сторона внимательно отслеживала то, что происходит в Карабахе, и соответствующая информация наработана, подвергается анализу и делаются соответствующие выводы. Подобного рода мероприятия, проводимые у наших границ, должны вызывать, как мой командир говорил, чувство боевого напряжения. Мы должны быть очень внимательными», – заявил Горбачев.