Украина приложит все усилия для дискредитации российской вакцины от коронавируса

07.10.2020, Киев, Игорь Петров

Украина откажется от российской вакцины против коронавируса, предложенную президентом России Владимиром Путиным, под предлогом ее «низкого качества и небезопасности для здоровья».

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил политолог Александр Булавин.

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«Думаю, Украина откажется от этой вакцины. Причем это попытаются обосновать тем, что якобы западные ученые говорят, что российская вакцина некачественная, что она не лечит, что ее применение вызывает нежелательные побочные эффекты и т.д. О том, что такое будет заявляться, можно говорить почти со стопроцентной гарантией.

Украина все время «на подсосе», она постоянно стремиться получить займы, кредиты, транши и т.д. То же самое будет и с вакциной – как только появится европейская вакцина, Украина скажет: «ну, а нам? А как же нам? Как бы нам получить эту вакцину?». Вероятно, это случится не раньше начала следующего года, а то и позже. Но в данной ситуации геополитические интересы руководства страны перекрывают заботу о здоровье граждан», – сказал эксперт.

Политолог Александр Семченко также считает, что Украина вряд ли согласиться взять российскую вакцину.

«Инициатива с предоставлением Украине вакцины против коронавируса это добрая воля России. Откликнется ли на это украинская власть или нет – посмотрим. Конечно, если украинская власть откликнется на это, то Украина получит вакцину. К сожалению, у нас «антироссийские» приоритеты в политике. Как при этом принимать помощь у России? Думаю, в ближайшее время эту вакцину никто брать не будет», – сказал политолог.

Лесик Андрей, председатель Харьковской городской организации «Оппозиционного платформы – За жизнь» считает, что игнорирование предложения российской вакцины отразится на результатах местных выборов.

«Маркером будет результат местных выборов. Граждане прекрасно понимают, кто есть кто. И если Зеленский будет три дня молчать по поводу вакцины, то он еще раз покажет свое реальное лицо – что он плевал на Украину, плевал на граждан Украины. Здесь вопрос жизни и здоровья людей», – заявил он в эфире телеканала NEWSONE.