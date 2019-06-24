Украина принесла себя в жертву одной-единственной повестке в ПАСЕ

24.06.2019, Киев, Игорь Петров

Вместо того, чтобы предлагать в ПАСЕ что-то конструктивное, украинская делегация занимается только тем, что препятствует возобновлению права голоса российской делегации.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Даниил Богатырев, передает корреспондент «Политнавигатора».

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«Такой инструмент как лишение права голоса, не оправдал себя. Политика России не поменялась от этого. Ни к каким шагам в сторону примирения с Украиной и возврата территорий это не подтолкнуло. Это бессмысленное действие.

Что касается позиции украинской стороны, то мне она представляется деструктивной. Гораздо более эффективно можно было бы отстаивать свои интересы в ПАСЕ (вне зависимости от того, присутствует там российская делегация или нет) просто собирая там коалиции и предлагая для принятия какие-нибудь толковые резолюции.

То есть Украина должна на международной арене брать в свои руки какую-то инициативу. Вместо этого вся деятельность украинской делегации на протяжении нескольких последних лет сводилась к тому, чтобы не допустить возобновления права голоса российской делегации. Тем самым с какой-то конструктивной повестки наши представители были переключены на полный деструктив», – резюмировал эксперт.