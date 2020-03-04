Украина приняла сторону Приднестровья в конфликте с Молдовой

04.03.2020, Москва, Елена Острякова

Украинские власти не намерены продолжать линию бывшего президента Петра Порошенко, который из солидарности со своим другом ныне бежавшим из Молдовы олигархом Владом Плахотнюком, создавал приграничные проблемы Приднестровью.

Об этом пишет аналитический молдавский портал Regional Trends Analitics, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Киев принял решение не запрещать доступ на свою территорию автомобилей с приднестровской регистрацией, несмотря на заявления председателя правительства РМ Иона Кику. Появившиеся в конце февраля 2020 года разъяснения Посольства Украины в Молдове свидетельствуют о том, что Киев, оставаясь посредником в переговорах в формате «5+2», больше не намерен нести имиджевые издержки, помогая действующим молдавским властям прессинговать мятежное Приднестровье.

Таким образом, план молдавского правительства, анонсированный Ионом Кику, об ограничении движения приднестровских транспортных средств уже с 1 апреля можно считать, как минимум, отложенным на более поздний», – говорится в статье.

Такую позицию официального Киева сайт объясняет репутацией президента Молдовы Игоря Додона как пророссийского политика.

«Владимир Зеленский с момента своего вступления в должность президента Украины подчёркнуто игнорирует потребность Игоря Додона в организации личной встречи. Давнишний телефонный звонок с поздравлением избранного лидера Украины так и остался единственным контактом на таком уровне. Очевидно, что если Игорь Додон порадовался бы общению с рейтинговым украинским президентом, то второй явно дистанцируется от своего молдавского коллеги, утратившего доверие Брюсселя и Вашингтона», – пишет RTA.

Кроме того, утверждает автор, Украина несла серьезные экономические потери, блокируя границы Приднестровья. В частности, запрет на ввоз подакцизных товаров через пункты пропуска Кучурган и Платоново с 2015 года привёл к снижению прибыли ликёроводочных, пивных и табачных предприятий Украины.

Наконец, постоянные провокации Кишинева заставили Тирасполь требовать увеличения числа российских миротворцев на Днестре, что было с тревогой воспринято в Киеве.

«Требования Тирасполя о существенном расширении численности воинского контингента России в приднестровском регионе не может игнорироваться военными стратегами Украины, учитывая напряжённую ситуацию в Донецкой и Луганской областях, которая в последнее время имеет тенденции к эскалации. Неприятный сюрприз от Кишинёва в этом смысле изрядно разозлил руководство генштаба Украины, вынужденное без особого повода отвлекаться на контроль своих южных границ», – говорится в статье.

С 10 января Молдова попыталась ввести новые правила пересечения своей границы с Украиной. Приднестровский транспорт должен был пересекать ее только на нейтральных номерах с техпаспортом установленного образца и с наклейкой «Md». После того, как Совет безопасности Приднестровья пригрозил симметричной мерой – запретом на пересечение приднестровского участка границы с Украиной для машин с молдавскими номерами – в Кишиневе были вынуждены отменить свое решение. После этого в молдавском правительстве заявили, что ограничения вводит Украина, но в Киеве опровергли эту информацию.