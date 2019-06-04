Украина приняла «стыдливую формулу расставания» с Донбассом и Крымом

04.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Ситуация с конфликтом на Донбассе уже настолько затянулась, что сегодня даже конфедерация с Украиной выглядит невозможной.

Об этом в эфире ITON-TV завил украинский политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Ермолаев подчеркнул, что Украина проиграла сражение за настроения как в Крыму, так и на Донбассе.

«В какой-то момент сформировалось убеждение, что Украина может состояться, стать успешной европейской страной, когда не будет обременена этим непонятным, тяжелым, зависимым извне и под влиянием идеологии агрессивного соседа, Донбассом. И уж тем более непонятно, что делать с Крымом… потому что Украина проиграла настроения, проиграла ожидания своим бездействием, жадностью элит, равнодушием к Крыму. И в отношении Крыма, и в отношении Донбасса подобная бездеятельность, закрытые глаза сыграли роковую роль», – убежден эксперт.

Также он обратил внимание, что на Украине все чаще начала звучать мысль, что нужно самим справиться с экономическим кризисом, продемонстрировать успехи, после чего якобы захотят вернуться Крым и Донбасс.

«Я считаю, что это стыдливая формула расставания. Столько лет войны делают невозможным простой механический возврат. И уж тем более усложняют политический процесс о новых формулах. На мой взгляд, по состоянию на сейчас, даже конфедеративное устройство Украины – уже мечта», – заявил Ермолаев.