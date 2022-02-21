Украина принялась обстреливать донецкие школы

21.02.2022  16:17 (Мск), Донецк
Сергей Вредников.  
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Военные преступления, Война, Дзен, Донбасс, Украина
Новости Украины

В результате массовых артобстрелов со стороны ВСУ повреждения получили несколько донецких школ.

Об этом сообщили в пресс-службе Представительства ДНР в СЦКК, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В результате массовых артобстрелов со стороны ВСУ повреждения получили несколько донецких школ. Об этом...

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Так, в Петровском районе Донецка осколками посекло фасад и выбило окна двух этажей школы № 105.

Также повреждения получила школа № 56 в Киевском районе столицы ДНР.

К счастью, пострадавших нет – занятия в школах не проводились, а часть детей уже эвакуирована в Россию.

На данный момент жители Донецка уже приступили к ремонту школы № 105 – несмотря на опасность новых обстрелов, работники заколачивают выбитые окна досками.

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