Украина принялась обстреливать донецкие школы
В результате массовых артобстрелов со стороны ВСУ повреждения получили несколько донецких школ.
Об этом сообщили в пресс-службе Представительства ДНР в СЦКК, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Так, в Петровском районе Донецка осколками посекло фасад и выбило окна двух этажей школы № 105.
Также повреждения получила школа № 56 в Киевском районе столицы ДНР.
К счастью, пострадавших нет – занятия в школах не проводились, а часть детей уже эвакуирована в Россию.
На данный момент жители Донецка уже приступили к ремонту школы № 105 – несмотря на опасность новых обстрелов, работники заколачивают выбитые окна досками.
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