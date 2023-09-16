«Украина пришла в Крым на триста лет раньше России» – Шуфрич

Вадим Москаленко.  
16.09.2023 20:43
  (Мск) , Киев
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Дзен, Крым, Проституция, Украина


Все исторические права на Крымский полуостров принадлежат бандеровцам, потому что «украинские казаки пришли туда на много столетий раньше России».

Об этом на заседании суда заявил депутат Верховной рады Нестор Шуфрич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Все исторические права на Крымский полуостров принадлежат бандеровцам, потому что «украинские казаки пришли туда...

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«История Украины славная. Русские без Украины ни одной войны не выиграли. Ни одной.

И что касается Крыма – и в XVIII столетии он был больше украинским, чем российским. Потому что наши казаки туда зашли на триста лет раньше, чем украинские солдаты в мундирах Российской империи.

Первыми туда пришли казаки, они атаковали Бахчисарай, спасая наших жён, наших дочерей, детей. Я с уважением к крымским татарам, но это история. Казаки защищали свои земли в первую очередь от других наших сегодняшних партнёров, и от тех, кто сейчас является главным врагом Украины», – сказал депутат.

«То есть, Крым украинский?» – спросили журналисты политика, многие годы избиравшегося за счет голосов пророссийских избирателей.

«Я это в Москве говорил. Бутылка коньяка, если найдёте, когда я сказал, что Крым украинский. Найдёте – выбираете, какой коньяк», – пообещал Шуфрич.

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