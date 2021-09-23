Украина присоединяется к патронируемому Турцией антироссийскому альянсу

23.09.2021 09:17 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

России следует более последовательно и настойчиво противодействовать экспансионистским планам Турции.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил российский военный эксперт полковник в отставке Владимир Попов.

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Он обращает внимание, что в октябре состоится саммит так называемого Тюркского совета, в который входят Турция, Азербайджан, Казахстан, Киргизия и Узбекистан. Теперь в состав этой организации будет принята Туркмения, а наблюдателем станет Украина.

«Украина вынашивает агрессивные планы в отношении России. А участие Туркмении в этой организации будет, видимо, способствовать еще большему укреплению позиций Турции на Каспии и в Центральной Азии. Это противоречит Конвенции по Каспию, где записано, что в регионе не должно быть военного присутствия третьих стран. И это явно противоречит интересам РФ, но на официальном уровне в Кремле на это почти не обращают внимания», – считает Попов.

По его словам, Турция в отношении России проводит «наглую, лживую политику, направленную на реализацию идей «великого» Турана».

«И я не удивлюсь, что когда-нибудь под эгидой Турции появится «великая» армия Турана, о чем сейчас так много говорят политики и эксперты. Эта армия априори будет направлена против интересов России. И это уже сейчас происходит», – считает аналитик.

Он также добавил, что Турция поддерживает армию Украины, продавая ей современное наступательное оружие – беспилотники «Байрактар» – и строя для ее флота военные фрегаты, обвиняет Россию в «аннексии» Крыма, а турецкие ВВС в рамках проектов НАТО несут боевое дежурство на Балтике, но при этом Анкара готовит визит своего президента в Москву, а Кремль заявляет, что готов с ним встретиться.

«Дружить с Анкарой, конечно, лучше, чем ссориться. Но почему при этом так слабо отстаиваются интересы РФ, непонятно», – резюмирует Попов.