«Украина прижимает нас к стене» – министр сельского хозяйства Польши

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Украина диктует Польше свои условия, не стесняясь при этом использовать своих лоббистов в Брюсселе.

Об этом по итогам переговоров с украинской стороной рассказал министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский, сообщает DoRzeczy.pl.

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«Стыдно признаваться в этом, потому что скажут, что от наших слов нет никакого толку, но Украина – очень сложный собеседник. Они хотят сохранить условия либерализации торговли, которые были введены именно в недавний период для поддержки Украины. И они считают, что так должно оставаться постоянно, и что это будет их основная переговорная позиция», – сетовал Секерский.

«Украина угрожает закрыть свой рынок для многих польских сельскохозяйственных продуктов, если Польша введёт препятствия для торговли украинской сельхозпродукцией на своей территории», – рассказывает министр сельского хозяйства после очередного раунда переговоров.

«Нам открыто заявляют, что если мы заблокируем им продажу малины, они не примут наши замороженные овощи. Когда мы говорим, что заблокируем их, они отвечают, что перестанут принимать от нас фрукты и молочные продукты», – сообщает он.

По его словам, украинская сторона «имеет хорошо развитые контакты в Брюсселе, и этому можно у них поучиться».

«Я удивляюсь, откуда у страны, находящейся в состоянии войны, такая решимость укреплять собственный крупный бизнес. Однако там правит бизнес, и бизнес доминирует над большой политикой», – замечает глава польского ведомства.

При этом, по его словам, Евросоюз принимает решения не в пользу польских фермеров. Имеется в виду решение Комитета по международной торговле Европарламента от 9 апреля, продлившего либерализацию торговли с Украиной до июня 2025 года.