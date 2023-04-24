Украина признает успехи русских в Артемовске, но отказывается отводить войска

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Украина не может отказаться от Артемовска, поскольку это чревато для ВСУ потерей новых городов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью Al Arabiya заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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Он не согласился с мнением, что Артемовск не имеет стратегического значения, а потому ВСУ могли бы отойти.

«Мы не можем отказаться от Бахмута, потому что это расширит фронт боевых действий и даст российским войскам и «Вагнеру» шанс захватить больше наших земель», – сказал Зеленский.

Он опасается, что окончательная потеря города позволит России создать плацдарм для наступления на Славянск и Краматорск.

При этом издание пишет, что Зеленский призвал всех посетить город, «чтобы они могли понять, что может произойти и какие угрозы существуют».

Каким образом можно «посетить город», он не уточнил, как и не стал говорить, что ВСУ контролируют менее 10 процентов Артемовска, что признает даже поддерживающий Украину американский Институт изучения войны.

«Я не могу описать ситуацию как хорошую, но мы боремся. Мы сильнее, чем были год назад», – уверяет Зеленский.

Признал российские успехи в Артемовске и начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов.

«Это единственное, скажем так, место, где огромными потерями они имеют определенный тактический успех. И на фоне отсутствия успехов где-либо в другом месте они стоят перед проблемой, что даже своему «оболваненному» обществу необходимо что-то показать, какую-то победу. Это единственное место, где у них хоть что-то удается», – сказал Буданов в интервью РБК-Украины.

При этом он отказался отвечать на вопрос, как потеря города может повлиять общую ситуацию.

«Я не буду комментировать это. По моей идеологии, потеря чего-либо это плохо», – подчеркнул Буданов.

А «Известия», ссылаясь на свои источники, знакомые с ситуацией, сообщили, что украинские формирования предприняли несколько попыток провести контратаки на позиции российских войск и ЧВК «Вагнер» в районе Артемовска. Отмечается, что основные события развернулись в районе поселка Хромово, где удалось перерезать последнюю дорогу, по которой снабжаются ВСУ в городе.

«Ситуация для украинских формирований на этом направлении складывается угрожающе, поэтому они решили провести несколько контратак. Их подготовка была своевременно вскрыта, а по местам сосредоточения группировки были нанесены авиационные удары. Сейчас там идут тяжелые бои, десантники и бойцы ЧВК «Вагнер» пытаются освободить Хромово», – пишут «Известия».

А военный аналитик Василий Дандыкин говорит, что в последние дни на артемовском направлении украинские силы получили несколько чувствительных ударов.

«На прошлой неделе в районе Константиновки был уничтожен объединенный штаб группировки украинских формирований «Бахмут». Это командный пункт корпусного уровня, из него управляли действиями как минимум нескольких бригад. Также постоянно уничтожаются командные пункты батальонного уровня, склады ГСМ и боеприпасов. Удары по расположению резервных частей — важная часть этой работы. Ими срываются планы противника, ему приходится перегруппировываться, подвозить людей, технику, припасы, а атаки, если и проводятся, теряют силу», – сказал эксперт.

По его словам, во многом это заслуга космической и воздушной разведки.

«В последнее время у нас в этом плане большие подвижки. Украинские силы знают, что такое маскировка, используют макеты техники, которую им поставляет Запад, но все равно пропускают наши удары. Противнику в районе Артемовска не позавидуешь. Ждем наших успехов», – резюмировал Дандыкин.