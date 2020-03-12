Украина признала, что дешевле запрещать российский контент, чем создавать свой

12.03.2020, Киев, Игорь Петров

Создание украинского контента в качестве противодействия российскому обходится слишком дорого, дешевле запретить российские соцсети, чем создавать украинской контент.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил экс-замминистра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Если мы говорим о создании и распространении контента, проукраиснкого контента, то, в чем нас постоянно упрекали, что, мол, не надо блокировать, надо создавать свой контент. Когда мы говорим о создании и распространении контента, мы говорим об инвестировании значительных денег, значительных финансовых средств, которые создаются, распространяются и доносят украинский месседж.

Когда мы говорим о блокировке, это – метод государственного принуждения, который не влечет дополнительных финансовых расходов, кроме расходов на правоохранительные органы которые контролируют это решение и могут наказывать за их невыполнение.

Если вернуться к абсолютным цифрам и скажем, что теоретически аудитория Вконтакте снизилась на 40-50% пользователей в Украине (понятно, что определенная часть аудитории продолжает пользоваться через VPN), то где-то 3-4 миллиона граждан Украины удалось обезопасить от распространения российских нарративов и угрозы со стороны российских спецслужб именно благодаря этому решению, не используя финансовый рычаг, не тратя финансовые средства.

Если подходить с точки зрения эффективности, то это решение эффективно», – сказал Золотухин.