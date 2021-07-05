Украина признала, что менее самостоятельна, чем окруженная НАТО Сербия

05.07.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Украина обогнала Сербию по числу резолюций Евросоюза, к которым присоединяется Киев.

Об этом на форуме «Украина 30: Международная политика» заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы демонстрируем чрезвычайно высокий уровень эффективности в этом треке [соглашении об ассоциации с ЕС)», – сказала Джапарова.

Она пояснила, что Украина присоединилась к 90% инициированных ЕС заявлений. Только в 2021 году Украина присоединилась более чем к 220 заявлений ЕС. При этом для Сербии, например, уровень присоединения к заявлениям ЕС составляет 60%, указала чиновница.

Отметим, что окруженная странами НАТО Сербия действительно демонстрирует куда большую самостоятельность, нежели Украина, хотя и является кандидатом на членство в Евросоюзе. Так, недавно Белград заключил соглашение о Зоне свободной торговли с ЕАЭС, что вызвало критику со стороны Запада, но сербы отказались разрывать договор с Москвой. По оценкам Международного валютного фонда экономический рост Сербии в 2021 году составит 6%, что является одним из самых высоких показателей на европейском континенте.