Украина признала, что не знает, где находятся «Калына» и «Волына»

02.08.2022  13:20 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина
Новости Украины

Украина не имеет представления, где содержатся сдавшиеся в плен зам-командира неонацистского полка «Азов» Сергей Паламар («Калына») и командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский («Волына»).

Об этом в эфире телеканала 1+1 заявил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина не имеет представления, где содержатся сдавшиеся в плен зам-командира неонацистского полка «Азов» Сергей...

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По словам Лубинца, неизвестно, находились ли они в СИЗО в Еленовке, по которому на днях ВСУ нанесли ракетный удар.

«Мы сейчас устанавливаем конкретное место, где они находились. Чтобы не мешать процессу ни обмена, ни получения информации, я не могу обнародовать публично информацию, где, кто находится, чтобы провести такой обмен», – заявил Лубинец.

Омбудсмен также подчеркнул, что Россия готова выдать тела убитых в результате обстрела боевиков:

«Могу сообщить, что мы получили сигнал, что они готовы вернуть тела наших героев, но такая формулировка, что после окончания расследования. На уточнение, сколько нужно времени для расследования, мы пока ответа не получили».

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