Украина признала право России на Керченский пролив

19.07.2019, Киев, Ольга Козаченко

Западные партнеры Украины прекрасно видят, что Киев лишь на словах считает Крым украинским.

Об этом в интервью киевскому интернет-изданию «Апостроф» заявил бывший «постпред президента Украины в АР Крым» Борис Бабин, назвавший,как он считает, слабые места России в Крыму.

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«В первую очередь, это энергообеспечение полуострова, которое полностью зависит от шельфа, незаконной добычи углеводородов на тех вышках в Черном море, которые захватили россияне. Мы очень долго молчали об этом, вели какие-то кулуарные судебные процессы. Они нужны, но этого недостаточно в международных инстанциях. Сегодня наш доблестный Кабмин пытается наспех подарить россиянам «прокладку» в виде фирмы, которая якобы обеспечит легальность добычи украинских ресурсов», – сказал экс-глава фейкового представительства.

По его словам, данное действо носит название «Конкурс на разработку по Соглашению о разделе продукции углеводородов в пределах участка «Дельфин» на северо-западной части континентального шельфа Черного моря», чтобы в итоге передать концессию «тем, кто пустит туда россиян».

«Нельзя так цинично и подло врать населению. Тем более, нашим западным партнерам. Они видят, что мы с россиянами заключили очередной протокол о разделе рыбы по Азовскому морю, которым прямо признали права россиян на Керченский пролив, и подписались под этим, прямо признали права россиян давать квоты на вылов рыбы в Крым. Наши западные партнеры тоже умеют читать и делают свои выводы. И после этого мы хотим, чтобы с нами кто-то шел на содействие в крымском вопросе? Это слишком самонадеянно», – приходит к выводу Бабин.