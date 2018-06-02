Политнавигатор - Новости России и Украины
02.06.2018, Москва, Елена Острякова
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ЕС, Россия, Украина, Энергетика

Украина признала проигрыш в газовой войне


Украина в целом проиграла борьбу за транзит российского газа, но пока не собирается сдаваться.  Об этом сегодня в украинском еженедельнике «Зеркало недели» пишет чрезвычайный и полномочный посол Украины Сергей Корсунский.

«Основное время игры “за” или “против” трубных интриг Кремля вышло, и счет не в нашу пользу. Но были задержки в игре, и есть еще добавочное время. Мяч на поле», – констатирует он.

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Автор с горечью признает, что не только Германия начала строительство инфраструктуры для газопровода «Северный поток-2», но и Франция планирует стать полноправным участником проекта. И НАТО в данном случае Украине не помощник.

«О невозможности прийти к консенсусу относительно этой «трубы» заявил генсек НАТО Столтенберг. Хотя неясно, кто мог рассчитывать, что подобное решение вообще может быть принято Североатлантическим альянсом, который не в состоянии преодолеть даже интриги Венгрии.

В кулуарах немецкие и французские предприниматели откровенно недоумевают, как можно отказаться от такого выгодного предприятия, как контроль над практически половиной экспорта российского газа в ЕС, только потому, что это не нравится Польше, странам Балтии и Украине», – пишет Корсунский.

Он называет «формальной риторикой» обещания президента РФ Владимира Путина сохранить газовый транзит через Украину.

«У «Газпрома» просто нет таких объемов газа, чтобы обеспечить загрузку природным газом двух ниток «Турецкого потока» и «Северный поток-2», да еще и сохранить транзит через Украину», – признает Корсунский.

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